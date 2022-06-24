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Как оформить дебетовую карту банка Тинькофф

Как оформить дебетовую карту банка Тинькофф

24 июня, 19:58
Фото: 1MI
Данная статья знакомит читателей с возможностью оформить дебетовую карту банка Тинькофф. Причём это сделать довольно просто.

Многие уже не могут представить свою жизнь без маленького куска пластика – банковской карты. И это вполне понятно, ведь благодаря ей есть люди, которые отказались от наличных денежных средств и расплачиваются везде только карточками. Взамен на карту приходит кэшбек, причём в некоторых банках внушительный. Ну а чтобы возврат средств был ещё больше, а также для получения других выгодных и удобных услуг необходимо оформить дебетовую карту банка Тинькофф, где всегда стараются сделать клиентам выгодные предложения.

Удобство оформления карты Тинькофф

Удобство оформления данной карты состоит в том, что клиенту не нужно тратить время на поездки в банк. Нужно просто зайти на сайт Тинькофф, где всё интуитивно понятно и заполнить заявку. В ней нужно написать следующие данные:

  • из нескольких вариантов выбрать нужную карту; 
  • выбрать нужный вариант повышенного кэшбека; 
  • записать фамилию, имя и, если есть, отчество; 
  • оставить контактный номер телефона; 
  • записать электронный адрес; 
  • отметить дату своего рождения; 
  • есть или нет гражданства РФ; 
  • настроить валюту получения денежных средств; 
  • выбрать платёжную систему. 

Отправив заявку нужно дождаться звонка специалиста, а затем остаётся скачать мобильное приложение и начать пользоваться услугой.  

Преимущества карты Тинькофф

Банк Тинькофф разработал выгодный продукт, который имеет ряд преимуществ. К основным плюсам можно отнести следующее:

  • бесплатное обслуживание; 
  • есть выгодные предложения от партнёров; 
  • простота оформления в онлайн режиме; 
  • карта предоставляется бесплатно; 
  • начисление 7% на остаток; 
  • техподдержка работает круглосуточно даже в праздники; 
  • бонусы в виде кэшбека до 30% за покупки; 
  • безопасность использования; 
  • сумма на карте застрахована. 

Все эти плюсы дают возможность понять, почему клиенты пользуются данной услугой. И это только небольшой перечень всех существующих преимуществ.

Подведём итоги

Для того чтобы заказать данную карту Тинькофф не нужно тратить время на поездки в офис. Нужно просто иметь гаджет подключенный к Интернету и заполнить предлагаемую форму заявки в уютной домашней обстановке. Всё интуитивно понятно, поэтому даже человек, который плохо ориентируется на сайтах, всё сможет сделать быстро и без ошибок. В результате клиент получает карту с хорошим кэшбеком и другими приятными бонусами. Это и увеличивает число желающих стать клиентами банка Тинькофф.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк", ОГРН 1027739642281, 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1. Лицензия ЦБ РФ № 2673.

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