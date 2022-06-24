Как оформить дебетовую карту банка Тинькофф

Многие уже не могут представить свою жизнь без маленького куска пластика – банковской карты. И это вполне понятно, ведь благодаря ей есть люди, которые отказались от наличных денежных средств и расплачиваются везде только карточками. Взамен на карту приходит кэшбек, причём в некоторых банках внушительный. Ну а чтобы возврат средств был ещё больше, а также для получения других выгодных и удобных услуг необходимо оформить дебетовую карту банка Тинькофф, где всегда стараются сделать клиентам выгодные предложения.
Удобство оформления карты Тинькофф
Удобство оформления данной карты состоит в том, что клиенту не нужно тратить время на поездки в банк. Нужно просто зайти на сайт Тинькофф, где всё интуитивно понятно и заполнить заявку. В ней нужно написать следующие данные:
Отправив заявку нужно дождаться звонка специалиста, а затем остаётся скачать мобильное приложение и начать пользоваться услугой.
Преимущества карты Тинькофф
Банк Тинькофф разработал выгодный продукт, который имеет ряд преимуществ. К основным плюсам можно отнести следующее:
Все эти плюсы дают возможность понять, почему клиенты пользуются данной услугой. И это только небольшой перечень всех существующих преимуществ.
Подведём итоги
Для того чтобы заказать данную карту Тинькофф не нужно тратить время на поездки в офис. Нужно просто иметь гаджет подключенный к Интернету и заполнить предлагаемую форму заявки в уютной домашней обстановке. Всё интуитивно понятно, поэтому даже человек, который плохо ориентируется на сайтах, всё сможет сделать быстро и без ошибок. В результате клиент получает карту с хорошим кэшбеком и другими приятными бонусами. Это и увеличивает число желающих стать клиентами банка Тинькофф.
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