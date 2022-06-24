Город55
ГлавноеВсе новости
Известный омский судья Сергей Мурастов собрался в отставку

Известный омский судья Сергей Мурастов собрался в отставку

24 июня, 19:55
Фото: 1MI
Судья обратился в Квалификационную коллегию.

Известный судами над омским чиновникам судья Сергей Мурастов подал заявление о прекращении его полномочий судьи Куйбышевского районного суда Омска.

Квалификационная коллегия судей Омской области удовлетворила его заявление. С 11 июля он может покинуть свой пост.

Сергей Мурастов работал в качестве судьи Куйбышевского районного суда Омска более 10 лет. В его послужном списке дела в отношении экс-депутата Заксобрания Сергея Калинина, бывшего вице-губернатора Юрия Гамбурга,  экс-главы регионального Фонда капремонта Марины Степановой. Всех их по решению Мурастова отправили в СИЗО.

#Общество#Новости#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18