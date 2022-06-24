Известный омский судья Сергей Мурастов собрался в отставку

Известный судами над омским чиновникам судья Сергей Мурастов подал заявление о прекращении его полномочий судьи Куйбышевского районного суда Омска.
Квалификационная коллегия судей Омской области удовлетворила его заявление. С 11 июля он может покинуть свой пост.
Сергей Мурастов работал в качестве судьи Куйбышевского районного суда Омска более 10 лет. В его послужном списке дела в отношении экс-депутата Заксобрания Сергея Калинина, бывшего вице-губернатора Юрия Гамбурга, экс-главы регионального Фонда капремонта Марины Степановой. Всех их по решению Мурастова отправили в СИЗО.