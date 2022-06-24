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Готовим зонтики! В Омскую область перед Днем молодежи придет нестабильная погода

Готовим зонтики! В Омскую область перед Днем молодежи придет нестабильная погода

24 июня, 17:01
Фото: 1MI

В Омске на День молодежи будет дождливо и ветрено

Предупреждение от спасателей по прогнозу Обь-Иртышского УГМС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили об ухудшении погоды в ближайшие несколько часов. Ближе к ночи сегодня, 24 июня, и до понедельника, 27 июня, в регионе ожидается сильнейший ветер порывами до 20 м/с.

Вдобавок к этому местами в регионе пройдут кратковременные дожди, которые будут перебиваться с градом. Температура воздуха при этом останется на уровне +30 градусов повсеместно.

Спасатели советуют остаться в эти дни дома, а также убрать с балконов и подоконников все, что не закреплено. Находиться под высокими деревьями, столбами освещения и рекламными конструкциями небезопасно, парковать автомобили под ними также не стоит. Также дома во время непогоды рекомендуется отключить все «лишние» электроприборы, чтобы исключить замыкания электропроводки.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Погода#МЧС#Предупреждение
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