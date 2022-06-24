Готовим зонтики! В Омскую область перед Днем молодежи придет нестабильная погода

Спасатели советуют остаться в эти дни дома, а также убрать с балконов и подоконников все, что не закреплено. Находиться под высокими деревьями, столбами освещения и рекламными конструкциями небезопасно, парковать автомобили под ними также не стоит. Также дома во время непогоды рекомендуется отключить все «лишние» электроприборы, чтобы исключить замыкания электропроводки.