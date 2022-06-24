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Это уже не смешно. В Омске во второй раз произошла утечка опасного химиката

Это уже не смешно. В Омске во второй раз произошла утечка опасного химиката

24 июня, 11:06
Фото: 1MI

В Омске на железной дороге обнаружили утечку токсичного химиката

Токсичное вещество вылилось из вагона-контейнера.

Сегодня, 24 июня, в 7:12 на станции Входная в Омской области обнаружили течь толуилендиизоцианата из вагона-контейнера. Химическое вещество перевозили из Владивостока до станции Силикатная в Подмосковье.

Контейнер отправили на специальный путь для устранения течи. На место выехали аварийные службы — сотрудники «ЭкоСпас» и Центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской железной дороги.

В МЧС сообщили, что никто не пострадал, на движение поездов инцидент не повлиял. Принимаются меры для ликвидации вещества. Отметим, что аналогичная ситуация произошла20 июня на станции Барабинск и 22 июня на станции Входная.

#Вероника Жукова#Общество#Происшествия#Новости#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Разлив#Утечка#Железная дорога
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