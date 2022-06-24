Единороссы устроили футбольный праздник для детей беженцев из Донбасса

Победитель предварительного голосования «Единой России», глава центра развития детско-юношеского спорта «Пионер» Алексей Половников вместе с коллективом центра провел праздник футбола для детей беженцев. Каждый ребенок мог выйти на поле и почувствовать себя футболистом, поучаствовать в тренировках и получить призы.
«Партия «Единая Россия» совместно с правительством Омской области и администрацией города Омска оказывает регулярную поддержку беженцам ЛДНР в регионе. Размещённые в гостинице люди уехали от боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках. Большинство из них – это женщины с детьми. Мы, как центр развития для детей, просто не можем оставаться в стороне, мы понимаем, что нужно помогать людям, матерям, пожилым, а особенно детям, чтобы они чувствовали себя в безопасности, нужно создавать нужные условия для благополучного развития детей как в психологическом плане, так и в физическом. Видеть их счастливые улыбки, слышать их смех и слова благодарности – очень ценно!», - отметил Алексей Половников.
Ранее партийцы помогали беженцам с подготовкой детей к школе. Также члены партии помогли прибывшим из ЛДНР с медицинской, юридической и нотариальной помощью. На прошлой неделе беженцев пригласили на музыкальный фестиваль «Симфопарк-2022».