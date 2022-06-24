Единороссы устроили футбольный праздник для детей беженцев из Донбасса

Победитель предварительного голосования «Единой России», глава центра развития детско-юношеского спорта «Пионер» Алексей Половников вместе с коллективом центра провел праздник футбола для детей беженцев. Каждый ребенок мог выйти на поле и почувствовать себя футболистом, поучаствовать в тренировках и получить призы.