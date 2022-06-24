Депутат Аркадий Лунев поможет осветить церковь в поселке Степном

Во время визита выяснилась еще одна неочевидная проблема — электроснабжение местной церкви. Сергей Шелест осмотрел здание и лично убедился в том, что проблема требует вмешательства. Освещение поступает на приход через аккумулятор, что не только неудобно, но и небезопасно. Шелест поручил Луневу, который курирует поселок Степной, найти решение этой проблемы.