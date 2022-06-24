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Депутат Аркадий Лунев поможет осветить церковь в поселке Степном

Депутат Аркадий Лунев поможет осветить церковь в поселке Степном

24 июня, 18:30
Местный храм испытывает трудности с электричеством.

Мэр Омска, секретарь омского отделения «Единой России» Сергей Шелест и депутат Омского городского Совета Аркадий Лунев сегодня посетили поселок Степной. Этот отдаленный микрорайон накопил целый комплекс коммунальных проблем.

Во время визита выяснилась еще одна неочевидная проблема — электроснабжение местной церкви. Сергей Шелест осмотрел здание и лично убедился в том, что проблема требует вмешательства. Освещение поступает на приход через аккумулятор, что не только неудобно, но и небезопасно. Шелест поручил Луневу, который курирует поселок Степной, найти решение этой проблемы.

«Не откладывая проблему в долгий ящик, мы начнём взаимодействие с руководством митрополии. Необходимо также установить балансодержателя, решить все технические вопросы со специалистами „Омскэлектро“. Мы сделаем всё возможное, чтобы в церкви была нормальная система освещения», — отметил Аркадий Лунев.

Шелест также обратил внимание на пустующие муниципальные здания, в том числе на улице 40 лет Ракетных Войск, 17а. По его словам, помещениям нужно арендаторов — кроме сохранности зданий аренда дополнительно пополнит городской бюджет. Поручения по поимку арендаторов дали департаменту имущественных отношений.

#Екатерина Чаплинская
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