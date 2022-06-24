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Больше трех десятков жалоб. Омичи всю ночь задыхались от выбросов

Больше трех десятков жалоб. Омичи всю ночь задыхались от выбросов

24 июня, 08:22
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на ночные запахи гари, бензина и сероводорода

Жалобы из соцсетей.

Вчера вечером, 23 июня, в Омске объявили режим неблагоприятных метеорологический условий. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются, из-за чего омичи могут чувствовать выбросы. Так и получилось.

В паблике «Проект «Дыши» Омск» жители рассказали, что чувствовали сильные запахи гари, газа, химии, сероводорода, бензина, паленого пластика и нефтепродуктов. Всего за ночь поступило больше 30 жалоб.

В основном неприятные запахи ощущались на улицах Иртышской Набережной, Полторацкого, Чередовой, 2-й Поселковой, Харьковской, 10 лет Октября, Омской, Маяковского, Орловского, Октябрьской, 28-й Северной, Шаронова, Лукашевича, Пригородной, Дмитриева, Мельничной.

Также выбросы чувствовались на Степанца, Волгоградской, Дианова, у «Садко» и у Ермака, в районе ТЦ «Омский», у «Сибзавода», в Старов Кировске и на Левобережье.

Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Соцсети
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