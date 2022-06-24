Артисты ЦАТРА выступили с концертом в честь Дня памяти и скорби

Перед началом концерта его участники и зрители почтили память защитников Отечества минутой молчания. Об этом пишет pravda.ru.
Концерт провели заслуженная артистка России Алиса Богарт и Тимур Еремеев. Артисты, в числе которых были заслуженный артист России Александр Топчий,
заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания Антон Морозов, Мария Швыдко, Илья Баранов, Елизавета Мазалова и многие другие, исполнили старые военные песни и современные произведения.
Зрителям так понравился концерт, что артистов долго не хотели отпускать со сцены, организованной рядом с памятником «Матерям победителей».