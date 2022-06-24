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Артисты ЦАТРА выступили с концертом в честь Дня памяти и скорби

Артисты ЦАТРА выступили с концертом в честь Дня памяти и скорби

24 июня, 20:06
Фото: скриншот
На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ 22 июня был организован концерт, посвященный Дню памяти и скорби. Перед собравшимися выступили актеры концертной бригады Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА).

Перед началом концерта его участники и зрители почтили память защитников Отечества минутой молчания. Об этом пишет pravda.ru.

Концерт провели заслуженная артистка России Алиса Богарт и Тимур Еремеев. Артисты, в числе которых были заслуженный артист России Александр Топчий,

заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания Антон Морозов, Мария Швыдко, Илья Баранов, Елизавета Мазалова и многие другие, исполнили старые военные песни и современные произведения.  

Зрителям так понравился концерт, что артистов долго не хотели отпускать со сцены, организованной рядом с памятником «Матерям победителей». 

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