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Жалобы подействовали. Потоп под незаконными гаражами в Омске пообещали остановить

Жалобы подействовали. Потоп под незаконными гаражами в Омске пообещали остановить

23 июня, 13:17
Фото: 1MI

Омичам пообещали решить вопрос с прорванной трубой в Барнаульском переулке

На место аварии выехали специалисты Центрального округа.

Накануне, 22 июня, в соцсетях появилась жалоба от жителей Барнаульского переулка. Омичи рассказали, что из-за коммунальной аварии остались без воды. 

По словам жителей, ответственные службы не могли все починить из-за незаконных гаражей. Трубы оказались как раз под ними. Из-за того, что аварию так и не устранили, на территории начала прибывать вода.

Это опасно, поскольку под асфальтом могут образоваться скрытые полости. Если такое происходит рядом с жилым домом, может произойти подмыв фундамента.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали Городу55, что специалисты администрации Центрального округа выехали на место аварии для решения вопроса.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Отключение воды
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