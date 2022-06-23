Жалобы подействовали. Потоп под незаконными гаражами в Омске пообещали остановить

Накануне, 22 июня, в соцсетях появилась жалоба от жителей Барнаульского переулка. Омичи рассказали, что из-за коммунальной аварии остались без воды.
По словам жителей, ответственные службы не могли все починить из-за незаконных гаражей. Трубы оказались как раз под ними. Из-за того, что аварию так и не устранили, на территории начала прибывать вода.
Это опасно, поскольку под асфальтом могут образоваться скрытые полости. Если такое происходит рядом с жилым домом, может произойти подмыв фундамента.
В пресс-службе мэрии Омска рассказали Городу55, что специалисты администрации Центрального округа выехали на место аварии для решения вопроса.