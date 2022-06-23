Юрий Иванищев и Инна Гомолко будут популяризировать приложение для спасения детей

Омская область стала первой в России площадкой, где будут тестировать новое приложение «Заступник». Это бесплатный сервис, который родители смогут установить детям на смартфон. В случае чрезвычайного происшествия он поможет оповестить о случившемся взрослых, а те могут также запросить помощь у пользователей приложения, среди которых, вероятно, окажутся волонтеры, спасатели, медики.