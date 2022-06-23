Юрий Иванищев и Инна Гомолко будут популяризировать приложение для спасения детей

Депутат Омского горсовета Инна Гомолко и победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Юрий Иванищев стали официальными лицами кампании по продвижению мобильного приложения «Заступник».
Омская область стала первой в России площадкой, где будут тестировать новое приложение «Заступник». Это бесплатный сервис, который родители смогут установить детям на смартфон. В случае чрезвычайного происшествия он поможет оповестить о случившемся взрослых, а те могут также запросить помощь у пользователей приложения, среди которых, вероятно, окажутся волонтеры, спасатели, медики.
21 июня приложение презентовали в Омской области на онлайн-совещании под председательством члена Совета Федерации РФ Антона Белякова. В нем участвовали замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Анастасия Терпугова, заместитель мэра Владимир Куприянов и представители «Единой России».
«Я очень рад представленной возможностью продвигать столько полезное приложение, которое может спасти жизни людей. Я сам отец двоих детей, знаю, как актуальны для родителей вопросы безопасности своих чад. Но это приложение может быть полезным не только для них. Бывает так, что совсем рядом с тобой кому-то нужна экстренная помощь, когда время идёт на секунды это очень важно. Ты можешь спасти человека. И важно, что твоего родного также спасут, благодаря этому сервису», — рассказал Юрий Иванищев.
Актуальность приложение может получить во время купального сезона. В этом году уже произошло несколько несчастных случаев с детьми. «Заступник» должен позволить оперативно приходить на помощь детям в критических ситуациях в Омске.
«Если обратиться в недалёкое прошлое, то совсем недавно не у каждого был мобильный телефон, чтобы экстренно вызвать помощь правоохранительных органов, МЧС и медиков. А мы знаем, как порой ценна каждая секунда для человеческой жизни. Приложение „Заступник“ — это новое решение, которое поможет человеку, нуждающемуся в экстренной помощи. Да, с нами всегда наши доблестные службы, и когда нам нужно мы всегда обращаемся к ним, никто умаляет их заслуг и важности. Но помочь может и человек находящийся в непосредственной близости», — отметила Инна Гомолко.
К работе приложения планируют подключить полицию, Росгвардию, МЧС, волонтерские организации и поисковые отряды.
Юрий Иванищев и Инна Гомолко проведут встречи с правоохранительными органами, общественными организациями. С 1 сентября о сервисе будут рассказывать в школах.
Сейчас приложение находится в стадии обновлений и доработок, полноценный запуск «Заступника» в Омске планируется в конце июля.