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Вещество ликвидировали. В Омске устранили последствия утечки токсичного химиката

Вещество ликвидировали. В Омске устранили последствия утечки токсичного химиката

23 июня, 14:06
Фото: 1MI

В Омске на железной дороге устранили токсичный химикат после протечки

Вчера вечером специалисты разобрались с последствиями утечки толуилендиизоцианата.

Вчера, 22 июня, ГУ МЧС России по Омской области сообщило об утечке токсичного химиката из железнодорожного вагона-контейнера. Вещество толуилендиизоцианат перевозили из Владивостока до станции Силикатная в Подмосковье.

В 8 часов утра контейнер отогнали на тупиковый путь, где принялись устранять течь. К 18:15 специалисты «Экоспас» разгрузили контейнер, в котором находились бочки. 

Вещество ликвидировали, оно не представляет угрозы для омичей. На месте работают 32 человек и восемь единиц техники, из которых 10 спасателей и 3 пожарные машины.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Разлив#Утечка#Железная дорога
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