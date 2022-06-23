Вещество ликвидировали. В Омске устранили последствия утечки токсичного химиката

Вчера, 22 июня, ГУ МЧС России по Омской области сообщило об утечке токсичного химиката из железнодорожного вагона-контейнера. Вещество толуилендиизоцианат перевозили из Владивостока до станции Силикатная в Подмосковье.
В 8 часов утра контейнер отогнали на тупиковый путь, где принялись устранять течь. К 18:15 специалисты «Экоспас» разгрузили контейнер, в котором находились бочки.
Вещество ликвидировали, оно не представляет угрозы для омичей. На месте работают 32 человек и восемь единиц техники, из которых 10 спасателей и 3 пожарные машины.