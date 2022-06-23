В мэрии Омска предупредили, что в эту субботу, 25 июня, с 10 часов будет ограничено движение транспорта в центре города, на Соборной площади. Соответственно, весь транспорт, который проходил по этому участку, будет перенаправлен по объездным маршрутам.
В мэрии добавили, что после праздничного концерта 26 июня омичей развезут по домм дополнительные автобусы. К 22 часам на главной площади Омска зрителей концерта будут ждать дополнительные 16 автобусов и 2 троллейбуса маршрутов № 24, 32, 33, 34, 45, 46, 63, 69, они будут ходить до 24 часов.