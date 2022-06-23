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В центре Омска в День молодежи изменят автобусные маршруты

В центре Омска в День молодежи изменят автобусные маршруты

23 июня, 13:07
Фото: 1MI
Транспорт будет ходить по объездным маршрутам.

В мэрии Омска предупредили, что в эту субботу, 25 июня, с 10 часов будет ограничено движение транспорта в центре города, на Соборной площади. Соответственно, весь транспорт, который проходил по этому участку, будет перенаправлен по объездным маршрутам.

  • Автобусы № 94, 500, 503 при движении в направлении Амурского поселка с моста имени 60 лет Победы поедут по улице Фрунзе с левым поворотом на улицу Герцена. Обратные маршруты останутся прежними.
  • Автобусы № 73 при движении с улицы Красный Путь пройдут по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина.
  • Автобусы № 62 направятся до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, далее по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина, Юбилейному мосту, улице Лермонтова, проспекту К. Маркса.

В мэрии добавили, что после праздничного концерта 26 июня омичей развезут по домм дополнительные автобусы. К 22 часам на главной площади Омска зрителей концерта будут ждать дополнительные 16 автобусов и 2 троллейбуса маршрутов № 24, 32, 33, 34, 45, 46, 63, 69, они будут ходить до 24 часов.

#Транспорт#Автобус#День молодежи#Концерт#Ограничение#Перекрытие#Маршрут#Омская область#Омск#Новости#Город#Ольга Акамова
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