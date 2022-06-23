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В Свердловской области под суд пойдет экс-участковый по делу об изнасиловании ребенка

23 июня, 15:43
В Свердловской области закончено расследование в рамках уголовного дела об изнасиловании 12-летней девочки в городе Первоуральск, фигурантами которого стали 34-летний бывший городской участковый и его 42-летний знакомый.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, по данным следствия, в сентябре прошлого года мужчины обманом заманили ребенка в квартиру многоэтажки и изнасиловали. Это подтвердили многочисленные экспертизы.

Пока шло следствие, оба находились в СИЗО. Участковый был сразу уволен из полиции, как только было возбуждено уголовное дело. Какое бы решение не вынес суд, он уже не сможет работать в правоохранительных органах.

Шестерых его начальников разного уровня в связи с упущениями в работе с личным составом привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Конкретно речь о выговоре для одного и неполном служебном соответствии для остальных.

 

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