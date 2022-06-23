В Свердловской области под суд пойдет экс-участковый по делу об изнасиловании ребенка

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, по данным следствия, в сентябре прошлого года мужчины обманом заманили ребенка в квартиру многоэтажки и изнасиловали. Это подтвердили многочисленные экспертизы.
Пока шло следствие, оба находились в СИЗО. Участковый был сразу уволен из полиции, как только было возбуждено уголовное дело. Какое бы решение не вынес суд, он уже не сможет работать в правоохранительных органах.
Шестерых его начальников разного уровня в связи с упущениями в работе с личным составом привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Конкретно речь о выговоре для одного и неполном служебном соответствии для остальных.