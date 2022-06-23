Город55
ГлавноеВсе новости
В Омской области в «Садах памяти» высадили 380 тыс деревьев

В Омской области в «Садах памяти» высадили 380 тыс деревьев

23 июня, 16:25
Фото: omskportal.ru
Деревья высадили в рамках всероссийской акции.

Акция «Сад памяти» в очередной раз прошла в Омской области, и в этом году омичи высадили в лесах региона 380 тыс деревьев в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Больше всего было высажено хвойных деревьев, рассказала главный специалист отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания Главного управления лесного хозяйства региона Виктория Шмакова. На территориях населенных пунктов высадили больше кустарников — облепиху, сирень, миндаль. Также омичи высадили много яблонь, берез и лип.

За три месяца в акции приняли участие 8 175 жителей региона, добавили в ГУЛХ.

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омская область#Деревья#Сад памяти
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18