В Омской области в «Садах памяти» высадили 380 тыс деревьев

Акция «Сад памяти» в очередной раз прошла в Омской области, и в этом году омичи высадили в лесах региона 380 тыс деревьев в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Больше всего было высажено хвойных деревьев, рассказала главный специалист отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания Главного управления лесного хозяйства региона Виктория Шмакова. На территориях населенных пунктов высадили больше кустарников — облепиху, сирень, миндаль. Также омичи высадили много яблонь, берез и лип.
За три месяца в акции приняли участие 8 175 жителей региона, добавили в ГУЛХ.