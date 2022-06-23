В Омске в два раза расширят микрорайон в Амуре-2

Напомним, что в микрорайоне Амур-2 всего одна школа, которая укомплектована больше, чем на 100%. Так, родители первоклассников в этом году дежурили в очереди у образовательного учреждения за два дня до начала приема документов на зачисление в школу. Впрочем, в комплексный план застройки входит возведение новой школы.