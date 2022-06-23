В Омске в два раза расширят микрорайон в Амуре-2

В Центральном округе Омска под строительство нового микрорайона отвели 85 гектаров земли. Об этом сообщают в городском департаменте архитектуры.
Таким образом, уже существующий Амурский-2 расширят в два раза. Застройщику - ООО Группа компаний «Стройбетон» предоставлены в аренду 85 гектаров земли под комплексную застройку.
Ожидается, что в эксплуатацию введут порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. 5% квартир отойдут в собственность региона и города. В них планируют заселять детей-сирот, переселенцев из ветхих и аварийных домов, участников долевого строительства, в отношении которых застройщики не выполнили своих обязательств.
Напомним, что в микрорайоне Амур-2 всего одна школа, которая укомплектована больше, чем на 100%. Так, родители первоклассников в этом году дежурили в очереди у образовательного учреждения за два дня до начала приема документов на зачисление в школу. Впрочем, в комплексный план застройки входит возведение новой школы.