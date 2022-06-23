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В Омске в два раза расширят микрорайон в Амуре-2

В Омске в два раза расширят микрорайон в Амуре-2

23 июня, 19:20
Фото: 1MI

Под застройку микрорайона в Амуре-2 отведут 85 гектаров земли

5% квартир в новостройках выдадут очередникам жилищных программ.

В Центральном округе Омска под строительство нового микрорайона отвели 85 гектаров земли. Об этом сообщают в городском департаменте архитектуры.

Таким образом, уже существующий Амурский-2 расширят в два раза.   Застройщику - ООО Группа компаний «Стройбетон» предоставлены в аренду 85 гектаров земли под комплексную застройку.

Ожидается, что в эксплуатацию введут порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. 5% квартир отойдут в собственность региона и города. В них планируют заселять детей-сирот, переселенцев из ветхих и аварийных домов, участников долевого строительства, в отношении которых застройщики не выполнили своих обязательств. 

Напомним, что в микрорайоне Амур-2 всего одна школа, которая укомплектована больше, чем на 100%. Так, родители первоклассников в этом году дежурили в очереди у образовательного учреждения за два дня до начала приема документов на зачисление в школу. Впрочем, в комплексный план застройки входит возведение новой школы. 

#Новости#Омск#Новостройка#Жилье#Аренда земли#Квартира#Квартиры#Любовь Фёдорова
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