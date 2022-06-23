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В Омске пьяный молодой водитель уничтожил забор и едва не погиб

В Омске пьяный молодой водитель уничтожил забор и едва не погиб

23 июня, 15:46
Фото: 55.мвд.рф

Пьяный омич выжил после аварии с опрокидыванием авто

Парень сел за руль нетрезвый.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, около 6:20 часов на Пушкинском тракте случилась жесткая авария с опрокидыванием. Несмотря на серьезность ситуации, пострадавших в аварии не оказалось.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 24-летний нетрезвый водитель LADA Granta не справился с управлением в районе ООТ «Сады Амурский» и съехал в кювет, зацепив дорожное ограждение.

Парень отказался проходить медосвидетельствование, но это не избавило омича от возбуждения в отношении него дела по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф до 30 тыс рублей и лишение прав на срок до двух лет. Также ему придется восстанавливать городское имущество.

55.мвд.рф
#Общество#Новости#Омская область#Авария#ДТП#Ольга Акамова
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