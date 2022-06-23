В Омске пьяный молодой водитель уничтожил забор и едва не погиб

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, около 6:20 часов на Пушкинском тракте случилась жесткая авария с опрокидыванием. Несмотря на серьезность ситуации, пострадавших в аварии не оказалось.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что 24-летний нетрезвый водитель LADA Granta не справился с управлением в районе ООТ «Сады Амурский» и съехал в кювет, зацепив дорожное ограждение.
Парень отказался проходить медосвидетельствование, но это не избавило омича от возбуждения в отношении него дела по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф до 30 тыс рублей и лишение прав на срок до двух лет. Также ему придется восстанавливать городское имущество.