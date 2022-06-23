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В Красноярском крае выделено свыше 200 миллионов рублей на закупку семян на 2023 год

23 июня, 15:43
В Красноярском крае решили заранее позаботиться уже о будущей посевной кампании. На приобретение семян для нее в регионе выделяют более 200 миллионов рублей.

Как сообщает fedpress.ru, деньги на это выделяют бюджеты разного уровня. Сельхозпроизводители получат возмещение затрат, связанных с элитным семеноводством. Также им компенсируют затраты, связанные с тем, что аграрии производят оригинальные и элитные семена таких сельхозкультур, как зерновые и зернобобовые.

В общей сложности региону для посевной нужно в среднем около 230 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых, 600 тонн семян кукурузы и свыше двух тысяч тонн масличных сельхозкультур.

Закупка семян, совершенная заранее, позволит уменьшить зависимость от того, как будут поставляться импортные семена и гибриды сельхозкультур.

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