В Красноярском крае выделено свыше 200 миллионов рублей на закупку семян на 2023 год

Как сообщает fedpress.ru, деньги на это выделяют бюджеты разного уровня. Сельхозпроизводители получат возмещение затрат, связанных с элитным семеноводством. Также им компенсируют затраты, связанные с тем, что аграрии производят оригинальные и элитные семена таких сельхозкультур, как зерновые и зернобобовые.
В общей сложности региону для посевной нужно в среднем около 230 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых, 600 тонн семян кукурузы и свыше двух тысяч тонн масличных сельхозкультур.
Закупка семян, совершенная заранее, позволит уменьшить зависимость от того, как будут поставляться импортные семена и гибриды сельхозкультур.