В Красноярском крае выделено свыше 200 миллионов рублей на закупку семян на 2023 год

Как сообщает fedpress.ru, деньги на это выделяют бюджеты разного уровня. Сельхозпроизводители получат возмещение затрат, связанных с элитным семеноводством. Также им компенсируют затраты, связанные с тем, что аграрии производят оригинальные и элитные семена таких сельхозкультур, как зерновые и зернобобовые.