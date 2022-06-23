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В Германии опасаются полного прекращения поставки газа

В Германии опасаются полного прекращения поставки газа

23 июня, 20:24
Фото: pxhere.ru
Немецкое правительство опасается полного прекращения поставок российского газа в период ежегодного техобслуживания газопровода "Северный поток". Об этом сообщили корреспонденты Financial Times.

В настоящее время трубопровод закрыли для проведения плановых ремонтных работ, пишет Pravda.Ru. Авторы материала полагают, что остановка поставок «голубого» топлива из России в Германию подорвет усилия немецких властей по наполнению газовых хранилищ в преддверии очередного отопительного сезона в предстоящий осенне-зимний период.

По информации источников FT, немецкие хранилища заполнены сейчас на 58 процентов. Однако, правительство страны выступило с требованием о том, чтобы этот показатель вырос до 90 процентов по состоянию на 1 ноября.

Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее предупредил Европу о том, что Россия может полностью прекратить экспорт газа зимой 2022 года.

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