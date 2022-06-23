В Банке Хоум Кредит запустили бесконтактную оплату по QR-коду

Согласно статистике Центрального банка РФ, собранной за I квартал текущего года, пользователем СПБ в стране сейчас является каждый третий гражданин. С момента введения системы в широкий оборот ею воспользовались свыше 50 миллионов россиян, совершивших с ее помощью 1,4 миллиарда операций. Ежегодно растет и количество торговых точек, подключающихся к СБП. Так, по состоянию на I квартал 2022 года, их количество по сравнению с аналогичным периодом 2021 года возросло вчетверо – до 243 тысяч. Об этом пишет newizv.ru.