В Банке Хоум Кредит запустили бесконтактную оплату по QR-коду

Согласно статистике Центрального банка РФ, собранной за I квартал текущего года, пользователем СПБ в стране сейчас является каждый третий гражданин. С момента введения системы в широкий оборот ею воспользовались свыше 50 миллионов россиян, совершивших с ее помощью 1,4 миллиарда операций. Ежегодно растет и количество торговых точек, подключающихся к СБП. Так, по состоянию на I квартал 2022 года, их количество по сравнению с аналогичным периодом 2021 года возросло вчетверо – до 243 тысяч. Об этом пишет newizv.ru.
По прогнозам экспертов, интерес потребителей к бесконтактной оплате через СБП постепенно будет увеличиваться, чему способствует и сегодняшнее внедрение нового сервиса крупными игроками рынка, включая и Банк Хоум Кредит.
Для оплаты покупок в офлайн-магазине пользователю необходимо зайти в раздел «Оплата» приложения «Хоум Кредит», в правом верхнем углу экрана выбрать изображение QR-кода и отсканировать код камерой телефона. Чтобы расплачиваться в онлайн-магазинах и приложениях, клиенту нужно выбрать оплату через СБП (кнопку или ссылку) и в перечне кредитных организаций найти Банк Хоум Кредит. Далее потребуется подтвердить списание средств за покупку в приложении «Хоум Кредит».
В ряде ситуаций клиенту может потребоваться ввести или изменить сумму платежа. Чтобы подтвердить оплату, необходимо ввести код, который банк пришлет на телефон держателя карты. Средства за покупку списываются со счета практически мгновенно, никаких комиссий за совершение таких операций нет. При подключении такого сервиса пользователю не понадобится ни терминал оплаты, ни пластиковая карта – платежи проводятся полностью бесконтактно.
Однако стоит учитывать единственное ограничение для потребителя о невозможности оплачивать за сутки больше 1 миллиона рублей через СБП.
По словам главы управления по развитию продукта департамента онлайн-сервисов Банка Хоум Кредит Сергея Лавренева, расплачиваться с помощью QR-кода будет наиболее комфортно для тех граждан, которые уже привыкли совершать покупки с помощью телефона. Новый сервис еще более удобный, быстрый и надежный. В первую очередь воспользоваться новым сервисом смогут держатели дебетовых карт Банка Хоум Кредит. В планах банка – расширить такую опцию оплаты и на другие карты.