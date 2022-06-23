Ударил и сбежал. В Омске разыскивают агрессивного таксиста, напавшего на молодую мать

Поездка в такси закончилась визитом в полицию для жительницы Омска. Женщина накануне, 22 июня, заказала такси, чтобы вместе со своим 5-месячным ребенком доехать к подруге в Советский округ Омска.
Во время поездки между водителем и омичкой возник конфликт, который закончился рукоприкладством. Водитель такси припарковал авто, высадил пассажирку, а затем ударил ее по голове и скрылся.
Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, личность таксиста пока не установлена. Мужчину разыскивают, выяснение обстоятельств и проверка по заявлению женщины под контролем надзорного ведомства.