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Ударил и сбежал. В Омске разыскивают агрессивного таксиста, напавшего на молодую мать

Ударил и сбежал. В Омске разыскивают агрессивного таксиста, напавшего на молодую мать

23 июня, 16:47
Фото: 1MI

В Омске разыскивают таксиста, ударившего пассажирку

Личность мужчины устанавливают.

Поездка в такси закончилась визитом в полицию для жительницы Омска. Женщина накануне, 22 июня, заказала такси, чтобы вместе со своим 5-месячным ребенком доехать к подруге в Советский округ Омска. 

Во время поездки между водителем и омичкой возник конфликт, который закончился рукоприкладством. Водитель такси припарковал авто, высадил пассажирку, а затем ударил ее по голове и скрылся. 

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, личность таксиста пока не установлена. Мужчину разыскивают, выяснение обстоятельств и проверка по заявлению женщины под контролем надзорного ведомства. 

#Происшествия#Новости#Омск#Такси#Водитель#Конфликт#Молодая мать#Ольга Акамова
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