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У крупного омского мясокомбината сменился руководитель

У крупного омского мясокомбината сменился руководитель

23 июня, 09:09
Фото: 1MI

«Мясокомбинат Омский» возглавил Роман Вороненков

У «Омского мясокомбината» появился новый директор.

Как стало известно Городу55, в АО «Мясокомбинат Омский» изменился руководитель. На пост директора компании назначили Романа Вороненкова. Он вступил в должность накануне, 22 июня.

Ранее «Омский мясокомбинат» возглавлял Сергей Романов. Он начал руководить предприятием в конце ноября 2020 года. До назначения на этот пост Романов был директором и единоличным владельцем московского ООО «Профметалл».

Напомним, что ранее предприятие принадлежало НПО «Мостовик». В начале ноября 2018 года 99,9% акций мясокомбината купил тульский предприниматель Максим Прокофьев. Хотя начальная стоимость лома составляла 45 млн рублей, он приобрел акции компании за 9 млн рублей.

#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омск#Отставки и назначения
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