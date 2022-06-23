У крупного омского мясокомбината сменился руководитель

Как стало известно Городу55, в АО «Мясокомбинат Омский» изменился руководитель. На пост директора компании назначили Романа Вороненкова. Он вступил в должность накануне, 22 июня.
Ранее «Омский мясокомбинат» возглавлял Сергей Романов. Он начал руководить предприятием в конце ноября 2020 года. До назначения на этот пост Романов был директором и единоличным владельцем московского ООО «Профметалл».
Напомним, что ранее предприятие принадлежало НПО «Мостовик». В начале ноября 2018 года 99,9% акций мясокомбината купил тульский предприниматель Максим Прокофьев. Хотя начальная стоимость лома составляла 45 млн рублей, он приобрел акции компании за 9 млн рублей.