«Тушите свет». В Омске с ужасающей частотой жалуются на выбросы

Вчера, 22 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане пожаловались на выбросы. Омичи отметили, что весь день можно было дышать свежим воздухом, но к вечеру все изменилось.
По словам горожан, они чувствовали неприятные запахи в районе улиц Дмитриева и Полторацкого. Также вонь чувствовалась на улице Декабристов. В основном жалобы жителей были связаны с запахами канализации, гари и химии.
«Вот сейчас безо всякого датчика завоняло так, что тушите свет! Как ближе к ночи, так открывают все шлюзы!» — возмутилась омичка по имени Наталья.