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«Тушите свет». В Омске с ужасающей частотой жалуются на выбросы

«Тушите свет». В Омске с ужасающей частотой жалуются на выбросы

23 июня, 07:31
Фото: 1MI

Омичи рассказали о запахе гари, химии и канализации

Жалобы омичей из соцсетей.

Вчера, 22 июня, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане пожаловались на выбросы. Омичи отметили, что весь день можно было дышать свежим воздухом, но к вечеру все изменилось.

По словам горожан, они чувствовали неприятные запахи в районе улиц Дмитриева и Полторацкого. Также вонь чувствовалась на улице Декабристов. В основном жалобы жителей были связаны с запахами канализации, гари и химии.

«Вот сейчас безо всякого датчика завоняло так, что тушите свет! Как ближе к ночи, так открывают все шлюзы!» — возмутилась омичка по имени Наталья.
Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
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