Стенд Минвостокразвития стал основным местом обсуждения Арктики на ПМЭФ

На международном семинаре по судостроению и судоремонту в Арктической зоне обсуждалось выполнение задач, связанных с обеспечением грузоперевозок. По Севморпути к 2024 году должна обеспечиваться перевозка от 80 миллионов тонн грузов, к 2030 году объем грузоперевозок должен составить 150 миллионов тонн. Наряду с перевозками на конференции обсуждалось, как можно уменьшить стоимость ремонта в российских верфях.