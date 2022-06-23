Стенд Минвостокразвития стал основным местом обсуждения Арктики на ПМЭФ

Создание стенда связано с растущей экономической и глобальной ролью Заполярья для нашего государства. Предлагаемые вниманию посетителей мероприятия направлены на развитие арктического региона РФ. Об этом рассказал Антон Кобяков, советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете, передает muksun.fm
По словам представителя Министерства иностранных дел РФ Николая Корчунова, Арктика имеет важное геополитическое значение в обеспечении транспортной, экономической и стратегической безопасности РФ.
Одним из ключевых мероприятий стенда стала конференция, посвященная цифровизации Заполярья и развития телекоммуникаций в этом регионе. Участники конференции обсудили возможности внедрения и развития цифровых технологий на Севере. В первую очередь речь шла о проведении высокоскоростного интернета и обеспечении качественной связи.
На международном семинаре по судостроению и судоремонту в Арктической зоне обсуждалось выполнение задач, связанных с обеспечением грузоперевозок. По Севморпути к 2024 году должна обеспечиваться перевозка от 80 миллионов тонн грузов, к 2030 году объем грузоперевозок должен составить 150 миллионов тонн. Наряду с перевозками на конференции обсуждалось, как можно уменьшить стоимость ремонта в российских верфях.
Научные проекты в зоне Заполярья стали отдельной темой для обсуждения. Эксперты считают, что такие проекты могут быть только международными. Поэтому решение глобальных задач в Арктическом регионе возможно только с использованием коллективных подходов.
Напомним, что медиахолдинг 1MI является официальным информационным партнером XXV Петербургского международного экономического форума.