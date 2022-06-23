Стало известно состояние омских рабочих, на которых рухнули бетонные плиты

В пресс-службе областного минздрава прокомментировали Городу55 состояние рабочих, которые тяжело пострадали в селе Сухое Горьковского района. Три сотрудника демонтировали гараж на одном из предприятий. При разборе стен и крыши на одного из рабочих обвалились бетонные перекрытия. Двое коллег прибежали на помощь и тоже оказались под завалами.