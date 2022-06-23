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Стало известно состояние омских рабочих, на которых рухнули бетонные плиты

Стало известно состояние омских рабочих, на которых рухнули бетонные плиты

23 июня, 12:42
Фото: 1MI

Двое пострадавших при обрушении плит в Омской области рабочих находятся в реанимации

Они оказались под завалами гаража на предприятии.

В пресс-службе областного минздрава прокомментировали Городу55 состояние рабочих, которые тяжело пострадали в селе Сухое Горьковского района. Три сотрудника демонтировали гараж на одном из предприятий. При разборе стен и крыши на одного из рабочих обвалились бетонные перекрытия. Двое коллег прибежали на помощь и тоже оказались под завалами.

За жизнь двоих из пострадавших до сих пор борются врачи.

«Двое в реанимации, состояние тяжелое. Один в состоянии средней степени тяжести, не в реанимации, госпитализирован», — сообщили в минздраве.

Напомним, прокуратура начала проверку производственной безопасности на месте ЧП.

#Любовь Фёдорова#Происшествия#Новости#Минздрав#Обрушение
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