Стало известно, как наказали омских ресурсников за падение ребенка в яму с кипятком

Прокуратура Центрального округа огласила итоги проверки после инцидента 1 июня, когда ребенок на велосипеде упал в ничем не огороженную промоину на тротуаре. ЧП случилось на пересечении улиц Октябрьская — Орджоникидзе, провал в асфальте образовался из-за прорыва на обратном трубопроводе муниципальной «Тепловой компании».