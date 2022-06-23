Стало известно, как наказали омских ресурсников за падение ребенка в яму с кипятком

Прокуратура Центрального округа огласила итоги проверки после инцидента 1 июня, когда ребенок на велосипеде упал в ничем не огороженную промоину на тротуаре. ЧП случилось на пересечении улиц Октябрьская — Орджоникидзе, провал в асфальте образовался из-за прорыва на обратном трубопроводе муниципальной «Тепловой компании».
Надзорное ведомство пришло к выводу, что предприятие допустило нарушения требований безопасности при эксплуатации тепловых сетей. Главе «Тепловой компании» внесли представление о недопустимости повторения подобных инцидентов.
«Виновное должностное лицо» привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура. Какое именно наказание понес сотрудник, не уточняется — это может быть от выговора до увольнения.
Напомним, ребенок серьезно не пострадал и выбрался из ямы с помощью мамы. Ему вызвали скорую, после осмотра от госпитализации мать отказалась. По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело, «Тепловая компания» извинилась за инцидент.