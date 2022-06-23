Сотрудники Омского НПЗ приняли участие в акции «День донора»

Более 50 человек сдали кровь, которую направят в больницы Омской области. Акция «День донора» на Омском НПЗ проводится регулярно, многие сотрудники считают донорство крови почетной миссией и участвуют не первый раз. С 2017 года донорами крови становились более двух тысяч сотрудников ОНПЗ и дочерних предприятий.