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Сотрудники Омского НПЗ приняли участие в акции «День донора»

Сотрудники Омского НПЗ приняли участие в акции «День донора»

23 июня, 10:08
Фото: Андрей Шавин
Донорство крови давно стало традицией предприятия.

Более 50 человек сдали кровь, которую направят в больницы Омской области. Акция «День донора» на Омском НПЗ проводится регулярно, многие сотрудники считают донорство крови почетной миссией и участвуют не первый раз. С 2017 года донорами крови становились более двух тысяч сотрудников ОНПЗ и дочерних предприятий.

Корпоративное донорство — один из важных волонтерских проектов предприятия в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Омский НПЗ регулярно поддерживает социальные проекты, в которых участвуют волонтеры из числа работников предприятия. Кроме акции «День донора» ОНПЗ реализует и другие инициативы: «Чистые игры», «Скоро в школу», «Большая перемена», «День творчества», которые также проводятся по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

 
 

#Екатерина Чаплинская
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