Скончался известный российский певец Юрий Шатунов

Как сообщили «Новые Известия», Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта в машине скорой помощи. Артиста везли в больницу, однако спасти его не успели.
Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов подтвердил информацию о гибели артиста.
Юрий Шатунов родился в Башкирии в 1973 году. В детстве потерял мать и воспитывался в детдоме. Из местного кружка самодеятельности впоследствии выросла группа «Ласковый май», известная по хитам «Белые розы», «Седая ночь» и др. Коллектив распался в 1991 году, Шатунов начал сольную карьеру. У музыканта остались жена и двое детей.
Накануне, 22 июня, скончался артист Пьер Нарцисс.