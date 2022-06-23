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Скончался известный российский певец Юрий Шатунов

Скончался известный российский певец Юрий Шатунов

23 июня, 14:15
Фото: 1MI
Солист группы «Ласковый май» скончался в возрасте 48 лет.

Как сообщили «Новые Известия», Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта в машине скорой помощи. Артиста везли в больницу, однако спасти его не успели.

Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов подтвердил информацию о гибели артиста.

Юрий Шатунов родился в Башкирии в 1973 году. В детстве потерял мать и воспитывался в детдоме. Из местного кружка самодеятельности впоследствии выросла группа «Ласковый май», известная по хитам «Белые розы», «Седая ночь» и др. Коллектив распался в 1991 году, Шатунов начал сольную карьеру. У музыканта остались жена и двое детей.

Накануне, 22 июня, скончался артист Пьер Нарцисс.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Юрий Шатунов#Артист#Музыка#Выступление#Музыкант
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