Провал аукциона, новый микрорайон и омичка на международном конкурсе. Омск за день

Новость № 1. В Омске снова не смогли найти подрядчика для достройки Красногорского гидроузла. Накануне, 22 июня, специальная комиссия признала аукцион несостоявшимся.
Новость № 2. В Центральном округе Омска под строительство нового микрорайона отвели 85 гектаров земли. Таким образом, уже существующий Амурский-2 расширят в два раза.
Новость № 3. Россию на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная» представит 38-летняя Ирина Рягузова из Омска. Конкурс будет проходить с 24 июня по 1 июля в Сеуле. Соперницами омички станут около 100 участниц в возрасте от 18 до 55 лет из разных стран.