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Провал аукциона, новый микрорайон и омичка на международном конкурсе. Омск за день

Провал аукциона, новый микрорайон и омичка на международном конкурсе. Омск за день

24 июня, 01:13
Фото: 1MI
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Новость № 1. В Омске снова не смогли найти подрядчика для достройки Красногорского гидроузла. Накануне, 22 июня, специальная комиссия признала аукцион несостоявшимся. 

В Омске снова не смогли найти подрядчика для достройки Красногорского гидроузла
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Новость № 2. В Центральном округе Омска под строительство нового микрорайона отвели 85 гектаров земли. Таким образом, уже существующий Амурский-2 расширят в два раза. 

В Омске в два раза расширят микрорайон в Амуре-2
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Новость № 3. Россию на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная» представит 38-летняя Ирина Рягузова из Омска. Конкурс будет проходить с 24 июня по 1 июля в Сеуле. Соперницами омички станут около 100 участниц в возрасте от 18 до 55 лет из разных стран.

Жена экс-кандидата в мэры Омска поедет на конкурс красоты «Миссис Вселенная»
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#Любовь Фёдорова#Новости#Омск
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