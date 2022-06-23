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Пролетел на «желтый». В самом центре Омска водитель авто сбил пешехода на самокате

Пролетел на «желтый». В самом центре Омска водитель авто сбил пешехода на самокате

23 июня, 12:12
Фото: 55.мвд.рф

В Омске водитель авто сбил парня на электросамокате

Пострадавшего госпитализировали.

В омской Госавтоинспекции сообщили об очередной аварии с участием электросамоката. На этот раз ДТП произошло в центре Омска, на перекрестке улиц Масленникова и Пушкина.

Около 7:00 часов утра 59-летний водитель автомобиля LADA Largus поворачивал с улицы Масленникова на улицу Пушкина. В этот момент на перекресток выехал 25-летний парень на электросамокате.

После столкновения молодого человека госпитализировали. Проводится проверка. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения: на них видно, что водитель самоката ехал по проезжей части на мигающий желтый сигнал светофора.

#Ольга Акамова#Происшествия#Самокаты в законе#Новости#Омск#Авария#Самокат#Перекресток#Нарушение пдд#Видео
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