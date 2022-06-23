Прохожие спасли младенца от матери-наркоманки в Находке

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, мать с ребенком прохожие обнаружили на улице Спортивной. Им показалось, что состояние женщины явно неадекватное. Поэтому они забрали ребенка у лежащей на земле матери и не отдавали до прибытия полицейских.