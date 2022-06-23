Город55
ГлавноеВсе новости

Прохожие спасли младенца от матери-наркоманки в Находке

23 июня, 15:45
Жителей Находки насторожила неадекватная мать семимесячной девочки, и они вызвали полицию. Оказалось, что женщина не только пьяна от спиртного, но и находится под воздействием наркотиков.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, мать с ребенком прохожие обнаружили на улице Спортивной. Им показалось, что состояние женщины явно неадекватное. Поэтому они забрали ребенка у лежащей на земле матери и не отдавали до прибытия полицейских.

Как оказалось, будучи в гостях, она не только пила алкоголь, но и «баловалась» наркотиками. Что стало ясно в результате медосвидетельствования.

В отношении женщины составлен протокол в связи с неисполнением родительских обязанностей. Ребенка поместили в Дом малютки. Скорее всего, ее ждет лишение родительских прав. Двоих других ее детей воспитывает отец, поскольку в отношении их она уже лишена родительских прав.



Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18