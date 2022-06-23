Прохожие спасли младенца от матери-наркоманки в Находке

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, мать с ребенком прохожие обнаружили на улице Спортивной. Им показалось, что состояние женщины явно неадекватное. Поэтому они забрали ребенка у лежащей на земле матери и не отдавали до прибытия полицейских.
Как оказалось, будучи в гостях, она не только пила алкоголь, но и «баловалась» наркотиками. Что стало ясно в результате медосвидетельствования.
В отношении женщины составлен протокол в связи с неисполнением родительских обязанностей. Ребенка поместили в Дом малютки. Скорее всего, ее ждет лишение родительских прав. Двоих других ее детей воспитывает отец, поскольку в отношении их она уже лишена родительских прав.