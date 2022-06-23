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Определились наиболее популярные направления малого бизнеса в РФ

Определились наиболее популярные направления малого бизнеса в РФ

23 июня, 16:38
Фото: pxhere.com
Динамичнее всего в крупных городах России развиваются такие сегменты малого и среднего бизнеса (МСБ), как индустрия красоты, общепит и внутренний туризм.

К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру» и компании-производители «умных» онлайн-касс «Эвотор».

Также в ходе проведенного экспертами совместного исследования выяснилось, что развитие того или иного направления напрямую зависит от особенностей отдельно взятого региона, пишет iz.ru.

В частности, в российской столице в мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка турагентств увеличилась на 91%, а кофеен и киосков по продаже готовой еды ― на 29%. В Санкт-Петербурге же средние обороты турагентств выросли на 73%, столовых ― на 45%, кофеен ― на 41%. В Екатеринбурге средняя выручка турагентств увеличилась на 63%, фитнес-центров ― на 58%, столовых ― на 32%. И в других регионах по стране наблюдается примерно похожая картина.

Кроме того, эксперты сервиса «Работа.ру» установили, что чаще всего индивидуальные предприниматели, малый и микробизнес ищут сотрудников на должности, не требующие специального опыта и образования (19% от общей доли вакансий). На втором месте оказались сфера транспорта и логистики (18%). Затем следуют торговля (17%), офисные службы и бизнес-услуги (11%), а также производство и агропром.

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