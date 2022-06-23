Омские единороссы почтили память воинов, погибших в Великой отечественной войне

В парке Победы в Омске в День памяти и скорби 22 июня депутаты, члены и сторонники партии, активисты «Молодой Гвардии Единой России» почтили память тех, кто отдал жизнь за Родину и свободу.
«С начала Великой Отечественной войны прошел уже 81 год, но мы хорошо помним цену, которую заплатил наш народ за то, чтобы жить в мире на своей земле. Омск — город трудовой доблести. Наш город внес значимый вклад в победу над фашистской Германией! Это звание добывалось потом и кровью, теми людьми, которые ковали победу в тылу врага. Гордимся и помним подвиг каждого!», — поделился впечатлениями руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Омской области Александр Артемов.
У памятника Солдату-освободителю омичи возложили цветы и гирлянды к Вечному огню. Там же появилось слово «Помним» из свечей, которые зажигали омичи. У мемориала Матери-сибирячки в рамках акции «Огненные картины войны» участники выложили зажженными лампадками фигуру советского солдата размером 20 на 37 метров.
«22 июня — День памяти и скорби. 81 год назад началась Великая Отечественная война, унесшая десятки миллионов жизней. Домой не вернулись свыше 27 миллионов человек. Тех, кто защищал Родину и приближал Великую Победу на фронте и в тылу, — поделилась депутат Омского городского Совета Наталья Чебыкина. - Ровно в 21:00 в память о каждом омичи зажгли свечи в парке имени 30-летия Победы. Акция „Свеча памяти“ прошла у памятника Солдату — освободителю. Мы помнили, помним и всегда будем помнить!».
Всероссийская акция «Свеча памяти» проходила в 7 раз.