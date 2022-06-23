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Омская полиция разыскивает родителей потерявшегося мальчика

Омская полиция разыскивает родителей потерявшегося мальчика

23 июня, 21:31
Фото: 1MI
Ребенка нашли на улице Челюскинцев.

Омская полиция разыскивает родственников потерявшегося мальчика. 

В районе 18 часов вечера его доставили в 11 отдел полиции Омска. Потерявшегося ребенка нашли у дома 119 на улице 4-й Челюскинцев. 

Мальчик рассказал, что ему 6 лет. Он приехал из Уссурийска в гости к бабушке. Адрес, по которому живет в Омске, не помнит. 

«Мы ищем его родителей, сейчас он с полицейскими», - сообщили в пресс-службе УМВД Омска.

Если вы знаете ребенка, либо знаете его родственников, позвоните в полицию по телефонам: 79-24-02 или 102.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Ребенок#Пропавший ребенок#Розыск#Родители
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