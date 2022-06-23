Омская полиция разыскивает родителей потерявшегося мальчика

Омская полиция разыскивает родственников потерявшегося мальчика.
В районе 18 часов вечера его доставили в 11 отдел полиции Омска. Потерявшегося ребенка нашли у дома 119 на улице 4-й Челюскинцев.
Мальчик рассказал, что ему 6 лет. Он приехал из Уссурийска в гости к бабушке. Адрес, по которому живет в Омске, не помнит.
«Мы ищем его родителей, сейчас он с полицейскими», - сообщили в пресс-службе УМВД Омска.
Если вы знаете ребенка, либо знаете его родственников, позвоните в полицию по телефонам: 79-24-02 или 102.