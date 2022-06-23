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Омская область получила самую крупную в России сумму на ремонт сельских дорог

Омская область получила самую крупную в России сумму на ремонт сельских дорог

23 июня, 12:04
Фото: omskportal.ru
Федерация выделила региону 655 млн рублей на дороги в сельских районах.

Во время своего отчета по итогам 2021 года губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о благоустройстве региона. Так, в прошлом году объем регионального дорожного фонда вырос на 19%, до 14.3 млрд рублей. За счет этого получилось отремонтировать 345 километров автодорог регионального и местного значения, построить мост в Кормиловском районе и мост в Калачинске.

«Работу омских дорожников отметили на федеральном уровне. На строительство сельских дорог в 2022 году нам выделено 655 млн рублей. Это самая большая сумма среди российских регионов», — подчеркнул Александр Бурков.

Также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе  за три года обновили 300 дворов, появились 53 детские спортивные площадки в сельских поселениях. Еще 200 общественных пространство благоустроили за последние три года, из них 120 — в 2021 году.

#Общество#Новости#Омская область#Александр Бурков#Благоустройство#Нацпроекты#Ольга Акамова#Касается каждого
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