Омская область получила самую крупную в России сумму на ремонт сельских дорог

Во время своего отчета по итогам 2021 года губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о благоустройстве региона. Так, в прошлом году объем регионального дорожного фонда вырос на 19%, до 14.3 млрд рублей. За счет этого получилось отремонтировать 345 километров автодорог регионального и местного значения, построить мост в Кормиловском районе и мост в Калачинске.