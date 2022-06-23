Минтруд РФ опубликовал проект постановления о календаре праздничных дней в 2023 году. Новогодние каникулы продлятся 8 дней — с 1 по 8 января. При этом 31 декабря выпадает на субботу, так что в итоге россияне будут отдыхать 9 дней.