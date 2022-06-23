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Не время отдыхать. Омичам сократили новогодние праздники

Не время отдыхать. Омичам сократили новогодние праздники

23 июня, 15:52
Фото: 1MI

Минтруд объявил, как будут отдыхать россияне в 2023 году

Из-за расположения выходных количество праздничных дней в январе немного сократится.

Минтруд РФ опубликовал проект постановления о календаре праздничных дней в 2023 году. Новогодние каникулы продлятся 8 дней — с 1 по 8 января. При этом 31 декабря выпадает на субботу, так что в итоге россияне будут отдыхать 9 дней.

Отметим, что в 2022 году выходных дней на Новый год было десять — с 31 декабря по 9 января.

Короткая рабочая неделя получится в конце февраля. 23 февраля выпадает на четверг, а пятница, 24 февраля, будет выходным днем (компенсация за 1 января, который совпадает с выходным). Таким образом россиян ждет трехдневная рабочая неделя и четыре выходных.

Майские каникулы продлятся с 29 апреля (суббота) по 1 мая (понедельник), а затем с 6 мая (суббота) по 9 мая (вторник).

#Екатерина Чаплинская#Новости#Праздники
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