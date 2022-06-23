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На месте «Дубравушки». В центре Омска работал опасный батут

На месте «Дубравушки». В центре Омска работал опасный батут

23 июня, 12:15
Фото: Город55

В Омске через суд закроют опасный батут у «Маяковского»

Прокуратура обратилась в суд с требованием наказать владельца и запретить использование аттракциона.

Прокуратура заинтересовалась, батутом, который установили с нарушениями возле дома №4 на улице Красный Путь. Для этого ведомство привлекло специалистов Гостехнадзора и провело проверку.

В день проверки омич, который установил два аттракциона, в спешке убрал один из них. Зато при проверке второго нашли многочисленные нарушения.

Специалисты выяснили, что батут работает без каких-то документов, а ним присматривает несовершеннолетний, который не проходил обучение и инструктаж. Владелец не смог предоставить надзорным органам технологическую документацию.

Кроме того, он был плохо закреплен, дети могли добраться до мотора, а электропроводка не была надежно спрятана в гофру. На объекте не было аптечки и огнетушителя. При этом омичи не могли получить полную информацию об услугах, их стоимости и владельце.

На владельца аттракциона завели административное дело на нарушение требований технических регламентов. Его направили в суд. Также прокурор подал в суд иск, в котором потребовал, чтобы детей не пускали на опасный батут.

#Общество#Новости#Омск#Батут#Прокуратура Омской области#Вероника Жукова
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