На месте «Дубравушки». В центре Омска работал опасный батут

Прокуратура заинтересовалась, батутом, который установили с нарушениями возле дома №4 на улице Красный Путь. Для этого ведомство привлекло специалистов Гостехнадзора и провело проверку.
В день проверки омич, который установил два аттракциона, в спешке убрал один из них. Зато при проверке второго нашли многочисленные нарушения.
Специалисты выяснили, что батут работает без каких-то документов, а ним присматривает несовершеннолетний, который не проходил обучение и инструктаж. Владелец не смог предоставить надзорным органам технологическую документацию.
Кроме того, он был плохо закреплен, дети могли добраться до мотора, а электропроводка не была надежно спрятана в гофру. На объекте не было аптечки и огнетушителя. При этом омичи не могли получить полную информацию об услугах, их стоимости и владельце.
На владельца аттракциона завели административное дело на нарушение требований технических регламентов. Его направили в суд. Также прокурор подал в суд иск, в котором потребовал, чтобы детей не пускали на опасный батут.