Минтруд: Как россияне будут отдыхать на Новый год в 2023 году

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года — таков диапазон нерабочих дней на новогодние праздники в будущем году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Не обойдется без традиционных переносов выходных дней. Так, 31 декабря 2022 года попадает на субботу, поэтому день будет нерабочим. 1 и 8 января 2023 попадают на воскресенье, поэтому они переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.
Порадовало то, что на День защитника Отечества выпадает сразу четыре дня, хотя по традиции всегда три. Так, россияне отдохнут с 23 по 26 февраля. А вот на Международный женский день отдыхать будем только 8 марта. В мае всего три нерабочих дня: 1-е, 8-е и 9-е.
Таким образом, в будущем году не выпадает много длинных выходных, к которым так привыкли россияне. Отмечается, что именно на длинные выходные приходится наибольший процент поездок и путешествий.
Напомним, что ранее шли споры о том, делать ли нерабочим днем 31 декабря. Мнения депутатов разделились, многие отметили, что тот день и так считается коротким и люди пораньше уходят с работы. Другие отметили, что делать его выходным на постоянной основе не стоит, так как это повлечет за собой переносы других выходных дней.
При этом в 2021 году 31 декабря сделали выходным днем, что очень порадовало россиян.