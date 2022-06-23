Минтруд: Как россияне будут отдыхать на Новый год в 2023 году

Напомним, что ранее шли споры о том, делать ли нерабочим днем 31 декабря. Мнения депутатов разделились, многие отметили, что тот день и так считается коротким и люди пораньше уходят с работы. Другие отметили, что делать его выходным на постоянной основе не стоит, так как это повлечет за собой переносы других выходных дней.