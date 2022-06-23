Метеорологи предупреждают жителей Сочи о смерчах

Эксперты предостерегают отдыхающих и жителей Краснодарского края о том, что сохраняется риск возникновения опасных природных явлений — смерчей. Причем в районе Сочи смерчи могут выйти на сушу. Об этом пишут «Известия».
Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов отмечает, что ситуация в этом году и не такая острая, как в прошлом, когда дожди заливали всю территорию региона, но все же стоит придерживаться правил безопасности. Ведь буквально на днях в Лазаревском микрорайоне Сочи два смерча повредили кафе.
Специалисты отмечают, что в случае внезапного возникновения смерча людям необходимо тут же укрыться в любой выемке и плотно прижаться к земле.