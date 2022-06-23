Метеорологи предупреждают жителей Сочи о смерчах

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов отмечает, что ситуация в этом году и не такая острая, как в прошлом, когда дожди заливали всю территорию региона, но все же стоит придерживаться правил безопасности. Ведь буквально на днях в Лазаревском микрорайоне Сочи два смерча повредили кафе.