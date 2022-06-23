Город55
ГлавноеВсе новости
Метеорологи предупреждают жителей Сочи о смерчах

Метеорологи предупреждают жителей Сочи о смерчах

23 июня, 21:43
Фото: piqsels.com
Особенно опасен тот момент, что смерчи могут выйти на сушу, отмечает синоптик Александр Шувалов.

Эксперты предостерегают отдыхающих и жителей Краснодарского края о том, что сохраняется риск возникновения опасных природных явлений — смерчей. Причем в районе Сочи смерчи могут выйти на сушу. Об этом пишут «Известия».  

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов отмечает, что ситуация в этом году и не такая острая, как в прошлом, когда дожди заливали всю территорию региона, но все же стоит придерживаться правил безопасности. Ведь буквально на днях в Лазаревском микрорайоне Сочи два смерча повредили кафе.

Специалисты отмечают, что в случае внезапного возникновения смерча людям необходимо тут же укрыться в любой выемке и плотно прижаться к земле.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18