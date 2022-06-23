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Комиссия Госсовета поддержала проект развития аэропорта Федоровка

Комиссия Госсовета поддержала проект развития аэропорта Федоровка

23 июня, 08:39
Фото: 1MI
Об этом сообщил вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков.

Вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков рассказал в своем телеграм-канале, что рабочая группа комиссии Госсовета под руководством помощника президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина, полпреда президента в СФО Анатолия Серышева и замглавы Минтранса России Игоря Чалика поддержала проект развития аэропорта «Омск — Федоровка».

Участники рабочей группы считают, что этот аэропорт может стать частью логистического коридора Сибири. Благодаря чему произойдет усиление экономического и экспортного потенциала.

Напомним, что месяц назад губернатор Александр Бурков рассказал, что хотя региону отказали в выделении средств на достройку объекта, от идеи перенести аэропорт за город не отказываются. Федоровку хотели включить в федеральный план развития инфраструктуры на 2025 год. Возможно, сроки удастся сдвинуть на год раньше.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Аэропорт#Омск-Федоровка
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