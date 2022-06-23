Комиссия Госсовета поддержала проект развития аэропорта Федоровка

Напомним, что месяц назад губернатор Александр Бурков рассказал, что хотя региону отказали в выделении средств на достройку объекта, от идеи перенести аэропорт за город не отказываются. Федоровку хотели включить в федеральный план развития инфраструктуры на 2025 год. Возможно, сроки удастся сдвинуть на год раньше.