Комиссия Госсовета поддержала проект развития аэропорта Федоровка

Вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков рассказал в своем телеграм-канале, что рабочая группа комиссии Госсовета под руководством помощника президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина, полпреда президента в СФО Анатолия Серышева и замглавы Минтранса России Игоря Чалика поддержала проект развития аэропорта «Омск — Федоровка».
Участники рабочей группы считают, что этот аэропорт может стать частью логистического коридора Сибири. Благодаря чему произойдет усиление экономического и экспортного потенциала.
Напомним, что месяц назад губернатор Александр Бурков рассказал, что хотя региону отказали в выделении средств на достройку объекта, от идеи перенести аэропорт за город не отказываются. Федоровку хотели включить в федеральный план развития инфраструктуры на 2025 год. Возможно, сроки удастся сдвинуть на год раньше.