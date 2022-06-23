Губернатор Бурков рассказал о судьбе школ-долгостроев в Омской области

Как сообщил губернатор Омской области, в течение 2021 года в регионе строили 9 детских садов, из них 5 учреждений на 1 тыс мест уже ввели в эксплуатацию, еще 2 детсада в Омске и садики в Большеречье и поселке Иртышский сдадут до конца 2022 года.
«Со школами ситуация сложнее: строится три школы в Горьковском, Черлаке и Исилькуле. Подрядчики критически затянули сроки строительства двух школ — в Исилькуле и в Черлаке. Их готовность составляет 21 и 41% соответственно. Больше такого допускать нельзя. Мы перечитали сметную стоимость объектов и будем отбирать застройщиков, которые гарантируют своевременное окончание строительства», — сообщил во время своего отчета глава региона.
Александр Бурков добавил, что в микрорайоне «Ясная поляна» под Омском наконец достроят детский сад и школу. На их строительство выделили 2.2 млрд рублей. Также проекты двух школ в Омске — на Космическом проспекте и в микрорайоне «Серебряный берег» — уже прошли госэкспертизу, вскоре начнется их строительство.
В ближайшие 4 года в регионе собираются отремонтировать 67 школ, первыми на очереди станут школы в Марьяновке и Полтавке.
«Важно не просто привести в порядок здания, но и обеспечить детей всем необходимым для учебы. В 2021 году по региональному проекту „Цифровая образовательная среда“ 179 школ оснащены современным оборудованием: приобретены ноутбуки, серверы, айпи-камеры, интерактивные панели. В текущем году новое оборудование получат еще 107 школ», — рассказал губернатор.