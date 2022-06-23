Губернатор Бурков рассказал о судьбе школ-долгостроев в Омской области

Как сообщил губернатор Омской области, в течение 2021 года в регионе строили 9 детских садов, из них 5 учреждений на 1 тыс мест уже ввели в эксплуатацию, еще 2 детсада в Омске и садики в Большеречье и поселке Иртышский сдадут до конца 2022 года.