Филиппины решили подключиться к российскому аналогу SWIFT

Власти Филиппин заинтересовались российской разработкой — системой передачи финансовых сообщений, созданной в качестве аналога SWIFT, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». Государство имеет намерение подключиться к этой системе уже летом 2022 года.
Посол России на Филиппинах Игорь Байлен подчеркнул, что в настоящее время в правительстве идет обновление целого экономического блока. Его возглавил экс-руководитель центробанка Филиппин, и он, по словам Байлена, осознает важность этого проекта.
Филиппины не вводили против России санкций, и государство все еще заинтересовано в торговле. В таких условиях оно рассматривает варианты использования альтернативной платежной системы.
Информация о российской системе передачи финансовых сообщений уже представлена руководству Филиппин. Предложение о подключении к ней будет рассмотрено до конца лета, предположительно — после инаугурации нового президента страны, которая пройдет в конце июня. В то же время отказываться от SWIFT Филиппины не планируют.