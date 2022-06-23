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Филиппины решили подключиться к российскому аналогу SWIFT

Филиппины решили подключиться к российскому аналогу SWIFT

23 июня, 18:15
Фото: pxhere.com
Власти Филиппин рассматривают вариант подключения к российской системе, аналогу SWIFT.

Власти Филиппин заинтересовались российской разработкой — системой передачи финансовых сообщений, созданной в качестве аналога SWIFT, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». Государство имеет намерение подключиться к этой системе уже летом 2022 года.

Посол России на Филиппинах Игорь Байлен подчеркнул, что в настоящее время в правительстве идет обновление целого экономического блока. Его возглавил экс-руководитель центробанка Филиппин, и он, по словам Байлена, осознает важность этого проекта.

Филиппины не вводили против России санкций, и государство все еще заинтересовано в торговле. В таких условиях оно рассматривает варианты использования альтернативной платежной системы.

Информация о российской системе передачи финансовых сообщений уже представлена руководству Филиппин. Предложение о подключении к ней будет рассмотрено до конца лета, предположительно — после инаугурации нового президента страны, которая пройдет в конце июня. В то же время отказываться от SWIFT Филиппины не планируют.

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