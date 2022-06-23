Филиппины решили подключиться к российскому аналогу SWIFT

Информация о российской системе передачи финансовых сообщений уже представлена руководству Филиппин. Предложение о подключении к ней будет рассмотрено до конца лета, предположительно — после инаугурации нового президента страны, которая пройдет в конце июня. В то же время отказываться от SWIFT Филиппины не планируют.