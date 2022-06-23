Доходы консолидированного бюджета Омской области выросли на 11%

Сегодня, 23 июня, губернатор Омской области Александр Бурков отчитался перед депутатами омского Законодательного собрания о результатах деятельности правительства в 2021 году. Глава региона рассказал, что, валовой региональный продукт вырос на 1,5% до 845 млрд рублей, а доходы консолидированного бюджета увеличились на 11%.
На реализацию нацпроектов направили около 20 млрд рублей, из которых 11 млрд — это средства федерального бюджета. В этом году размер финансирования национальных проектов сохранится, а доля федеральных средств вырастет до 13 млрд рублей.
Что касается безработицы, то число зарегистрированных безработных снизилось более чем в 4 раза. Омская область оказалась в первой десятке регионов по показателю трудоустройства граждан. Также она заняла третье место в РФ по показателю трудоустройства выпускников.