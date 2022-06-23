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Доходы консолидированного бюджета Омской области выросли на 11%

Доходы консолидированного бюджета Омской области выросли на 11%

23 июня, 10:58
Фото: скриншот видео "12 канал"
Губернатор Александр Бурков отчитался об итогах работы правительства за прошлый год.

Сегодня, 23 июня, губернатор Омской области Александр Бурков отчитался перед депутатами омского Законодательного собрания о результатах деятельности правительства в 2021 году. Глава региона рассказал, что, валовой региональный продукт вырос на 1,5% до 845 млрд рублей, а доходы консолидированного бюджета увеличились на 11%.

На реализацию нацпроектов направили около 20 млрд рублей, из которых 11 млрд — это средства федерального бюджета. В этом году размер финансирования национальных проектов сохранится, а доля федеральных средств вырастет до 13 млрд рублей.

Что касается безработицы, то число зарегистрированных безработных снизилось более чем в 4 раза. Омская область оказалась в первой десятке регионов по показателю трудоустройства граждан. Также она заняла третье место в РФ по показателю трудоустройства выпускников.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Александр Бурков#Законодательное Собрание Омской области#Отчет
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