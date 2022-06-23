Автодорожный надзор проверит перевозчика, сбившего трех детей в центре Омска

К слову, индивидуальный предприниматель Михаил Алгазин, которому принадлежит 222-й маршрут, ранее неоднократно привлекался за нарушения. Так, согласно открытым данным, с 2013 по 2016 год ему было выдано 6 предписаний за работу без лицензии. Кроме того, в марте 2021 года Ространснадзор в ходе проверки выявил четыре нарушения: в том числе отсутствие стажировки и официального трудоустройства водителей. Еще 7 нарушений, среди которых и вопросы к требованиям безопасности, зафиксировано в 2019 году.