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Автодорожный надзор проверит перевозчика, сбившего трех детей в центре Омска

Автодорожный надзор проверит перевозчика, сбившего трех детей в центре Омска

23 июня, 18:01
Фото: Город55
Ранее у него уже были серьезные нарушения.

По поручению прокуратуры Западно-Сибирское межрегиональное управление автодорожного надзора проверит перевозчика, микроавтобус которого сбил трех школьников в центре Омска.  

Ведомство даст оценку соблюдению режима труда и отдыха водителей автобусов, а также других требований безопасности перевозок. Кроме того, под контролем прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по факту аварии. 

К слову, индивидуальный предприниматель Михаил Алгазин, которому принадлежит 222-й маршрут, ранее неоднократно привлекался за нарушения. Так, согласно открытым данным, с 2013 по 2016 год ему было выдано 6 предписаний за работу без лицензии. Кроме того, в марте 2021 года Ространснадзор в ходе проверки выявил четыре нарушения: в том числе отсутствие стажировки и официального трудоустройства водителей. Еще 7 нарушений, среди которых и вопросы к требованиям безопасности, зафиксировано в 2019 году.

Напомним, неделю назад водитель маршрутки № 222 въехал в компанию школьников, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Авария произошла в центре Омска у здания горсовета. Пострадали все три ребенка. Одну девочку доставили в реанимацию без сознания. Ранее минздрав сообщил, что состояние ее здоровья не изменилось, за жизнь школьницы борются врачи.  

#Новости#Омск#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Следственный комитет#Нарушения#Любовь Фёдорова
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