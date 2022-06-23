Автодорожный надзор проверит перевозчика, сбившего трех детей в центре Омска

По поручению прокуратуры Западно-Сибирское межрегиональное управление автодорожного надзора проверит перевозчика, микроавтобус которого сбил трех школьников в центре Омска.
Ведомство даст оценку соблюдению режима труда и отдыха водителей автобусов, а также других требований безопасности перевозок. Кроме того, под контролем прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по факту аварии.
К слову, индивидуальный предприниматель Михаил Алгазин, которому принадлежит 222-й маршрут, ранее неоднократно привлекался за нарушения. Так, согласно открытым данным, с 2013 по 2016 год ему было выдано 6 предписаний за работу без лицензии. Кроме того, в марте 2021 года Ространснадзор в ходе проверки выявил четыре нарушения: в том числе отсутствие стажировки и официального трудоустройства водителей. Еще 7 нарушений, среди которых и вопросы к требованиям безопасности, зафиксировано в 2019 году.
Напомним, неделю назад водитель маршрутки № 222 въехал в компанию школьников, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Авария произошла в центре Омска у здания горсовета. Пострадали все три ребенка. Одну девочку доставили в реанимацию без сознания. Ранее минздрав сообщил, что состояние ее здоровья не изменилось, за жизнь школьницы борются врачи.