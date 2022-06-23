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Австралиец использовал сковородку в борьбе с крокодилом

Австралиец использовал сковородку в борьбе с крокодилом

23 июня, 18:06
Фото: piqsels.com
Нескольких ударов сковородой было достаточно владельцу паба в Австралии, чтобы усмирить рептилию.

Владелец паба в Австралии вступил в поединок с крокодилом, используя оригинальное оружие — сковороду. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Daily Mail. Речь шла об обороне — мужчина защищал от крокодила гостей своего заведения.

Кай Хансен, владелец паба, увидел возле своего заведения двухметрового крокодила и понял, что гостям грозит опасность. На защиту он вышел, вооружившись сковородкой. Для того, чтобы отогнать рептилию, потребовалось буквально несколько взмахов утварью.

Как объяснил сам Хансен, крокодил подошел к пабу слишком близко, кроме того, рептилия начала проявлять агрессию. Незваный гость не ожидал столь стремительного отпора — он получил несколько ударов по носу и по голове, после чего решил отступить и уйти. По признанию Кая Хансена, он не боится крокодилов, реагируя на них, как и на всех остальных животных.

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