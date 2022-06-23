Австралиец использовал сковородку в борьбе с крокодилом

Как объяснил сам Хансен, крокодил подошел к пабу слишком близко, кроме того, рептилия начала проявлять агрессию. Незваный гость не ожидал столь стремительного отпора — он получил несколько ударов по носу и по голове, после чего решил отступить и уйти. По признанию Кая Хансена, он не боится крокодилов, реагируя на них, как и на всех остальных животных.