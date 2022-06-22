Затишье перед бурей. Омскую область резко охватит циклон с дождями и грозами

С сегодняшнего дня в Омской области будет держаться экстремально жаркая погода. По югу температура будет подниматься до +30 градусов днем, а в остальной части региона будет около +26 градусов тепла. Дожди в ближайшие сутки будут идти только по северо-востоку, а ветер в основном будет слабый.