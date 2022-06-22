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Затишье перед бурей. Омскую область резко охватит циклон с дождями и грозами

Затишье перед бурей. Омскую область резко охватит циклон с дождями и грозами

22 июня, 17:04
Фото: 1MI

В Омскую область перед выходными вернется жаркая, но дождливая погода

Данные портала Ventusky.com*.

С сегодняшнего дня в Омской области будет держаться экстремально жаркая погода. По югу температура будет подниматься до +30 градусов днем, а в остальной части региона будет около +26 градусов тепла. Дожди в ближайшие сутки будут идти только по северо-востоку, а ветер в основном будет слабый. 

ventusky.com

В последний рабочий день в Омской области не будет отличаться от предыдущего: в пятницу, 24 июня, будет достаточно сухо и жарко, а ветер ускорится максимум до 9 м/с по южной части региона. 

ventusky.com

В субботу, 25 июня, ожидается погодапокалипсис: с самого утра будет лить сильнейший дождь с грозой, по югу солнце прогреет землю до +35 градусов, а обжигающий ветер будет дуть со скоростью около 9 м/с. 

*прогноз актуален на момент публикации. 

ventusky.com
#Ольга Акамова#Город#Омская область#Погода#Дождь#Гроза#Ветер#Жара#Осадки#Выходные
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