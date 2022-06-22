Заблудился. Рогатый житель леса устроил переполох в детском саду Омска

Необычный гость пожаловал сегодня ранним утром в детский сад на улице Путилова. Видео поделились подписчики паблика «Аварийный Омск».
Переполох среди маленьких посетителей и воспитателей устроил самец косули. Он перепрыгнул через забор и, видимо испугавшись, в панике метался по прогулочной площадке детского сада. Вызвал радостный визг малышей и озадачил воспитателей.
«Мы заметили его около 08:20. Пока принимали детей, его не было, а потом прибежал. Мы глазам не поверили, откуда такое животное в городе? Пытался через забор перепрыгнуть, но у него ничего не получалось. Рогами о прутья бился и один даже сломал, — рассказала изданию «Вечерний Омск» заведующая детского сада № 169.
В итоге работники детского сада обратились за помощью к полицейским, те, в свою очередь обратились за помощью в региональное «Управление по охране животного мира».
Прибыв на место специалисты учреждения и Главного управления ветеринарии Омской области, а также полицейские отловили и обездвижили косулю для транспортировки. Животное осмотрел ветеринарный врач, а после выпустили за пределы города в естественную среду обитания. Словом, история закончилась благополучно для всех участников.