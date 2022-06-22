Заблудился. Рогатый житель леса устроил переполох в детском саду Омска

Прибыв на место специалисты учреждения и Главного управления ветеринарии Омской области, а также полицейские отловили и обездвижили косулю для транспортировки. Животное осмотрел ветеринарный врач, а после выпустили за пределы города в естественную среду обитания. Словом, история закончилась благополучно для всех участников.