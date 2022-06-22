Город55
ГлавноеВсе новости
Заблудился. Рогатый житель леса устроил переполох в детском саду Омска

Заблудился. Рогатый житель леса устроил переполох в детском саду Омска

22 июня, 20:53

В детский сад на левобережье Омска забежал самец косули

Работникам дошкольного учреждения пришлось транспортировать его в лес.

Необычный гость пожаловал сегодня ранним утром в детский сад на улице Путилова. Видео поделились подписчики паблика «Аварийный Омск».

Переполох среди маленьких посетителей и воспитателей устроил самец косули. Он перепрыгнул через забор и, видимо испугавшись, в панике метался по прогулочной площадке детского сада. Вызвал радостный визг малышей и озадачил воспитателей.

скриншот из паблика "Аварийный Омск"
«Мы заметили его около 08:20. Пока принимали детей, его не было, а потом прибежал. Мы глазам не поверили, откуда такое животное в городе? Пытался через забор перепрыгнуть, но у него ничего не получалось. Рогами о прутья бился и один даже сломал, — рассказала изданию «Вечерний Омск» заведующая детского сада № 169.

В итоге работники детского сада обратились за помощью к полицейским, те, в свою очередь обратились за помощью в региональное «Управление по охране животного мира». 

Прибыв на место специалисты учреждения и Главного управления ветеринарии Омской области, а также полицейские отловили и обездвижили косулю для транспортировки. Животное осмотрел ветеринарный врач, а после выпустили за пределы города в естественную среду обитания. Словом, история закончилась благополучно для всех участников.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Детский сад#Животные#Дети
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18