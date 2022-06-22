Владимир Корбут: «Команда мэра Шелеста ставит в приоритет решение социальных проблем»

В среду, 22 июня, прошло очередное заседание Омского городского Совета, на котором был заслушан отчет мэра Сергея Шелеста о результатах деятельности администрации города Омска в 2021 году.
Свой доклад градоначальник начал с информации о том, что в прошлом году в Омске сдали одну школу и два детских сада, а также спортивную площадку на улице Магистральной, отремонтировали 24 километра дорог и построили две новые автомагистрали, муниципальный парк транспорта пополнился 51 автобусов и 29 троллейбусами. Было благоустроено 9 общественных пространств и 13 дворовых территорий, капитально отремонтировано 98 многоквартирных домов, а новое жилье получили 756 семей.
Из планов на будущее он отметил подготовку документов для ремонта 23 городских школ в 2023-2024 годах, две новые школы и детский сад, в том числе в микрорайоне «Кузьминки» и «Серебряный берег», покупку еще 20 автобусов и 20 троллейбусов, 40 единиц дорожной техники, а также высадку в областном центре порядка 20 тысяч деревьев.
Этот доклад после голосования был принят к сведению: за проголосовали 23 депутата, а 7 воздержались. Выступление мэра прокомментировал председатель ОГС Владимир Корбут.
«Основной упор в отчете мэра Сергея Шелеста за прошлый год был сделан на работе городской администрации, а свои задачи он ставил на 2022 год. Стоит отметить, что отчитывается Сергей Николаевич за период, в котором еще не работал на посту градоначальника. О выборе его на должность главы города решение в Омском городском Совете было принято лишь 27 декабря 2021 года, а вступление в должность состоялось и вовсе12 января 2022 года», – заметил спикер Горсовета.
При этом, как отметил Владимир Корбут, в 2021 году участие в национальных проектах и 11 муниципальных программах было обеспечено в полной мере.
«Бюджет города Омска прирос на 7 миллиардов рублей. Задачи, которые мэр поставил на этот год, тоже реализуются. Прошло уже полгода, как мы работаем в сложных экономических условиях, под колоссальным давлением санкций, однако видим неплохой результат: собственные доходы от налоговых и неналоговых поступлений растут - это говорит о том, что все уровни власти, организации и учреждения, включая малый и средний бизнес, нацелены не просто на выживание, а на развитие. Анализируя отчет мэра, можно сделать вывод, что команда Сергея Николаевича ставит в приоритет решение социальных проблем, работает на перспективу», – отметил Владимир Корбут.
В качестве подтверждения этих слов, председатель Омского Горсовета привел в пример выделение дополнительных 50 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств, выбирать которые будут сами омичи.