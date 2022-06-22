Владимир Корбут: «Команда мэра Шелеста ставит в приоритет решение социальных проблем»

Свой доклад градоначальник начал с информации о том, что в прошлом году в Омске сдали одну школу и два детских сада, а также спортивную площадку на улице Магистральной, отремонтировали 24 километра дорог и построили две новые автомагистрали, муниципальный парк транспорта пополнился 51 автобусов и 29 троллейбусами. Было благоустроено 9 общественных пространств и 13 дворовых территорий, капитально отремонтировано 98 многоквартирных домов, а новое жилье получили 756 семей.