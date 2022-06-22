В Подмосковье обнаружили подпольную майнинговую ферму

На данный момент известно, что подпольная майнинговая ферма функционировала на протяжении года. Ущерб, нанесенный ее деятельностью, оценивается в несколько миллионов рублей. На собственников оборудования могут завести уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.