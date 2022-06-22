В Подмосковье обнаружили подпольную майнинговую ферму

В поселке Голубое рядом с Солнечногорском в Московской области нашли незаконную майнинговую ферму, сообщает 360tv.ru. Ущерб, который ее деятельность нанесла в результате потребления электроэнергии без учета, предварительно оценивается в миллионы рублей.
Подпольную ферму обнаружили сотрудники департамента экономической безопасности и противодействия коррупции компании «Россети Московский регион» и специалисты управления управления безопасности филиала «Северные электрические сети». Владельцы фермы установили оборудование для добычи криптовалюты в ангаре. Участок уже осмотрен сотрудниками правоохранительных органов.
На данный момент известно, что подпольная майнинговая ферма функционировала на протяжении года. Ущерб, нанесенный ее деятельностью, оценивается в несколько миллионов рублей. На собственников оборудования могут завести уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.
Глава министерства энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что несанкционированная добыча криптовалюты наносит электросетевой компании серьезные убытки, вредит и потребителям — качество передаваемой электроэнергии снижается по причине внушительной нагрузки дополнительного характера на сети, а также перепадов напряжения и изнашивания оборудования.
С начала 2022 года это уже третий по счету случай обнаружения незаконной майнинговой фермы. Первый майнер был обнаружен в Москве, еще один — в Истре.