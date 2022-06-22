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В Москве начинают выдавать автономера с новым кодом региона - 977

22 июня, 22:36
Столичная Госавтоинспекция начинает присваивать автомобилям регистрационные госзнаки с новым кодом столичного региона 977.

Параллельно будет продолжаться выдача номерных знаков с кодами 797 и 799 до их полного израсходования, сообщает RT

Начальник московской Госавтоинспекции Александр Быков в эфире канала «Россия 24» рассказал, что в ГИБДД столицы закупили автомобили, которые не окрашены в цвета ведомства. Они помогут вести скрытое наблюдение за дорожными нарушителями.

Наряды на автомобилях без опознавательных знаков фиксируют нарушения правил дорожного движения. Чаще всего это такие ПДД как пересечение сплошной линии, выезд на встречку, разговор по смартфону без спецустройства или непристегнутый ремень безопасности.

#Ольга Земскова
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