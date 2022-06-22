В конкурсе «Деловые женщины - 2022» лидером стала Ольга Сорокина

София Азизян, руководящая программой «Деловые женщины», заявила, в свою очередь, о том, что тема юбилейного, 10-го по счету конкурса – «Искусство быть первой» – выгодно подчеркнула главную цель программы. Она заключается в оказании поддержки талантливым женщинам, которые с оптимизмом бросают вызовы всему новому и успешно ведут за собой сплоченные коллективы, без труда преодолевая все возникающие трудности.