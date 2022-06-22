В конкурсе «Деловые женщины - 2022» лидером стала Ольга Сорокина

Независимое жюри выбрало победительниц в общей сложности в 10 номинациях. Кроме того, вручили три специальных приза. В конкурсе «Деловые женщины – 2022» участвовали 50 представительниц 10 субъектов РФ. Суммарный доход их компаний превышает отметку в 170 миллиардов рублей. Совместными усилиями они создают сегодня свыше 16 тысяч рабочих мест. Об этом пишет ТАСС.
В составе жюри работали известные предприниматели, менеджеры и инвесторы как из России, так и из-за рубежа. Торжественную церемонию награждения победительниц конкурса провели 21 июня в столичном Музее русского импрессионизма.
Развитие мотивированной и профессиональной команды Сорокина назвала одной из стратегических задач страхового дома ВСК.
«Благодаря нашим профессиональным сотрудникам страховой дом добивается успехов в бизнесе, непрерывно работая над улучшением наших продуктов и процессов, - подчеркнула она. - Мы меняемся каждый день, получая отклик и обратную связь наших клиентов и партнеров. Я признательна за высокую оценку бизнес-сообществу, конечно, это награда – заслуга сплоченной команды страхового дома ВСК».
София Азизян, руководящая программой «Деловые женщины», заявила, в свою очередь, о том, что тема юбилейного, 10-го по счету конкурса – «Искусство быть первой» – выгодно подчеркнула главную цель программы. Она заключается в оказании поддержки талантливым женщинам, которые с оптимизмом бросают вызовы всему новому и успешно ведут за собой сплоченные коллективы, без труда преодолевая все возникающие трудности.
«Своим примером они показали, как важно ставить амбициозные цели и искать возможности для их достижения», – констатировала Азизян.
Компания Б1 ежегодно проводит конкурс «Деловые женщины» с целью оказывать поддержку предпринимателям. Масштабную программу изначально ориентировали на женщин, управляющих бизнесом, который обладает серьезным потенциалом для эффективного развития.
К участию в конкурсе «Деловые женщины» приглашаются предприниматели, а также руководители высшего звена крупных отечественных и иностранных компаний. В Российской Федерации программу реализуют с 2013 года.